CBL Ankara'da 2'inci hafta programı...

TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda 1 Aralık Pazar günü saat 9:30’da haftanın açılış maçında EPDK ile Limak Holding karşı karşıya gelecek. Saat 11:00’de Tusaş ile Eti Maden, saat 12:30’da ise Türkiye Petrolleri ile ADO karşılaşacak. Haftanın dördüncü maçında saat 14:00’de Aselsan’ın rakibi Vakıfbank olurken saat 16:00’da Enerjisa ile TC Hazine ve Maliye Bakanlığı oynayacak. Saat 17:30’da başlacak maçta STM’nin rakibi Bilkent Holding olurken ikinci haftanın kapanış mücadelesinde ise saat 19:00’da TC SSB ile TC Merkez Bankası karşılaşacak.
Maçlar Klass TV youtube kanalı üzerinden naklen yayınlanacak.
Seviye Tespit Grubu 2. Hafta Maç Programı
1 Aralık Pazar (TED Üni. Prof. Dr. Rüştü Yüce S:S.)
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