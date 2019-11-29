﻿
CBL Ankara'da 2'inci hafta programı...
﻿
Site İçi Arama
﻿

CBL ANKARA'DA 2'İNCİ HAFTA PROGRAMI...

CBL Ankara'da 2'inci hafta programı...

CBL Ankara Kurumlararası Basketbol Ligi seviye tespit gruplarında 2. hafta 7 maç oynanacak.

240 Okunma

 TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda 1 Aralık Pazar günü saat 9:30’da haftanın açılış maçında EPDK ile Limak Holding karşı karşıya gelecek. Saat 11:00’de Tusaş ile Eti Maden, saat 12:30’da ise Türkiye Petrolleri ile ADO karşılaşacak. Haftanın dördüncü maçında saat 14:00’de Aselsan’ın rakibi Vakıfbank olurken saat 16:00’da Enerjisa ile TC Hazine ve Maliye Bakanlığı oynayacak. Saat 17:30’da başlacak maçta STM’nin rakibi Bilkent Holding olurken ikinci haftanın kapanış mücadelesinde ise saat 19:00’da TC SSB ile TC Merkez Bankası karşılaşacak. 

 Maçlar Klass TV youtube kanalı üzerinden naklen yayınlanacak. 

 Seviye Tespit Grubu 2. Hafta Maç Programı 

 1 Aralık Pazar (TED Üni. Prof. Dr. Rüştü Yüce S:S.)

  •  09:30 EPDK-Limak Holding
  •  11:00 Tusaş-Eti Maden
  •  12:30 Türkiye Petrolleri-ADO
  •  14:00 Aselsan-Vakıfbank
  •  16:00 Enerjisa-TC Hazine ve Maliye B.
  •  17:30 STM-Bilkent Holding
  •  19:00 TC SSB-TC Merkez Bankası
ETİKETLER
İşte Gençlerbirliği - BTC Turk Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler
Mansur Yavaş'tan Stand ziyareti
Yerel Yönetimler Amatöre Sahip Çıkmalı
Aylin Nazlıaka'dan Ankaragücü'ne ziyaret
Halkbank, İnegöl’e konuk oluyor
Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿