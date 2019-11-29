CBL Ankara'da 2'inci hafta programı...

TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda 1 Aralık Pazar günü saat 9:30’da haftanın açılış maçında EPDK ile Limak Holding karşı karşıya gelecek. Saat 11:00’de Tusaş ile Eti Maden, saat 12:30’da ise Türkiye Petrolleri ile ADO karşılaşacak. Haftanın dördüncü maçında saat 14:00’de Aselsan’ın rakibi Vakıfbank olurken saat 16:00’da Enerjisa ile TC Hazine ve Maliye Bakanlığı oynayacak. Saat 17:30’da başlacak maçta STM’nin rakibi Bilkent Holding olurken ikinci haftanın kapanış mücadelesinde ise saat 19:00’da TC SSB ile TC Merkez Bankası karşılaşacak.

Maçlar Klass TV youtube kanalı üzerinden naklen yayınlanacak.

Seviye Tespit Grubu 2. Hafta Maç Programı

1 Aralık Pazar (TED Üni. Prof. Dr. Rüştü Yüce S:S.)