Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da

Ankara takımları bu hafta kimlerle karşılaşacak? Takımların ve rakiplerin analizi maça saatler kala Maça Çeyrek Kala’da konuşuluyor. Gençlerbirliği - BTC Türk Yeni Malatyaspor maçından anlık haberler, Ankaragücü'nün Alanyaspor deplasmanında nasıl bir strateji izleyeceği, Keçiörengücü ve Osmanlıspor'un oynaycakları maçların analizi bu akşam sizlerle Klasspor TV'de. Sakın kaçırmayın...

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