Kaplan: “Büyük Ankaragücü camiası kenetlenme zamanı”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, açıklamasında;

"Değerli Ankaragücü camiası ve büyük Ankaragücü taraftarı,

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında taraftarlarımızın ve oyuncu grubumuzun kenetlenmesi ile sizlerin inanılmaz desteğini arkamıza alarak, bir mücadele gösterdik. Bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandırdık. Özellikle geçtiğimiz sezon için şunu belirtmek isterim ki, bir tarih yazıldı ve bu tarihin baş mimarı büyük Ankaragücü taraftarının muhteşem desteği idi.

Kurtuluş mücadelemizde Ankaragücü için hep birlikte daha fazla mücadele etmemiz gerektiğidir. Başkanımız Sayın Fatih Mert ve Yönetim Kurulu, Ankaragücü için gecesini gündüzüne katmış, başarılı olmak için çalışmaktadır. Birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek Türk futboluna büyük hizmetler vermiş büyük Ankaragücü camiasını bir an önce daha iyi konuma getirmemiz gerekmektedir. Başkanımız, Yönetim Kurulumuz, büyük Ankaragücü taraftarı, oyuncu grubum ve biz teknik ekip olarak kenetlendiğimiz taktirde başarılı olmak kaçınılmazdır. Mücadele etmek ve sonunda kazanmak MKE Ankaragücü camiasının ruhunda vardır.

Bu hafta sonu karşılaşacağımız Alanyaspor maçı bizim açımızdan son derecede önemlidir. Karşılamada kart cezalıları İlhan Parlak ve Ricardo Faty yer alamayacaklar. Ante Kulusic ve Aydın Karabulut’u kamp kadrosuna dahil ettik ancak her iki oyuncunun da sakatlılıklarından dolayı son durumları maç günü belli olacak. Sizlerin Alanya’yı Ankara’ya çevirecek desteğiniz ile karşılaşmadan galip gelmek için sahaya bütün mücadelemizi yansıtacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Burası Ankaragücü, Ankaragücü’nün büyüklüğüne yakışır bir şekilde sahada olacağız. Bunun için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Ben şahsım adına asla pes etmeyeceğimi sizlere belirtmek istiyorum. Eksiklerimiz mevcut, karşılamaya en iyi kadroyu çıkarıp ne gerekiyorsa yapacağız. Devre arasına kadar önümüzdeki 5 karşılaşmadan en iyi sonuçları almak ve devre arasına ulaşabileceğimiz en yüksek puanda girmek istiyoruz.

Camiaya saygılarım ve sevgilerim ile…" ifadelerini kullandı.