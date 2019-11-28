Klasspor Bakspor ve Kaptan Kerem Şeras'a mikrofon uzattı

Burada bir proje var

Başkent Akademi FK Teknik Direktörü Bora Marangoz, Bakspor'un genel durumuyla ilgili "Abdülkadir Dişçi başkanımızın yoğun bir gayreti var. Genç ve tecrübesiz bir ekibiz. Başkanın gençleşmeye yönelik hamleleri var ve devam ediyoruz. Genç oyuncularda oynayarak hatalarını en aza indirgiyorlar. Sezona iyi başladık Şanlıurfa ve Sarıyer maçlarıyla. Kupada da Ankara Demirspor maçımız vardı. Sonrasında şanssızlıklar yaşadık. Genç oyuncuları yetiştirip, daha üst ligde ki takımlara gönderme amacımız var. İnegölspor beraberliği ve ligin güçlü ekiplerinden Sancaktepe galibiyeti bize moral buldu. Zonguldak Kömürspor da iyi bir takım ve bu moralimizi devam ettirmek istiyoruz. Burada bir proje var ve oyuncu grubumuza da başkanımız tarafından bir destek var. Özverili çalışan bir grubumuz var. Bu işte başarılı olmak zorundayız, hedeflerimiz var." açıklamaları yaptı.

Kerem Şeras'ın 2008-2009 anısı

Bakspor'un tecrübeli futbolcusu ve bir dönem Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Osmanlıspor formaları da giyen Kerem Şeras ise, "Bulunduğumuz durumdan memnun değiliz ve hakettiğimizi düşünmüyorum. Bilinçli futbol oynuyoruz ve oyun olarak iyi gidişat var. Sonuç almalıyız, skor elde etmeliyiz. 2.Lig ile Süper Lig arasında uçurum var. Süper Lig kaliteli ama bu ligde daha fazla koşuluyor. Kalite olarak, tesis olarak, insan kalitesi olarak 2.Lig de Süper Lig seviyesine gelmeli. Gençlerbirliği'nde oynarken kadro dışı kalmıştım. Mustafa Kaplan da beni çağırmıştı ve Ankaragücü'ne kiralık gitmiştim. Parasal sıkıntılar yaşıyorlardı. Düşme potasındaydı ama 1 hafta kala düşmekten kurtulmuştuk ve son hafta da Antalyaspor'a gidiyorduk. Gençlerbirliği'nde de sözleşmem vardı ve sonraki sene dönecektim, onlarda düşme potasındaydı. Ben de burayı kurtardım ama Gençlerbirliği tehlikede ve Antalyaspor, Konyaspor ile beraber potada yer alıyor. Neyse ki Gençlerbirliği kümede kaldı benim için de zor bir dönemdi" ifadelerini kullandı.

2 haftadır toparlandık

Genç futbolcu Hasan Genç ise, "Buraya 1461 Trabzon'dan geldim ve 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladım. Stoper oynuyorum. Ligde ki konumumuzu haketmiyoruz, sonuç elde edemedik ama 2 haftadır toparlandık ve 4 puan aldık. Bu hafta da 90+5'de kazandık ve mutlu olduk" dedi.

90+5'in kahramanı Ahmet Sun golü anlattı

Bakspor'un 90+5'de attığı gol ile Sancaktepe'yi yendiği maçın kahramanı Ahmet Sun, "Golü şöyle anlatıyorum, beklemediğim bir toptu ben de anlamadım. Geçtim adamı, kaleye bakmadan son gücümle sol ayakla golümü kaydettim. Sol ayağımla daha çok golüm var 6 gole ulaştım toplamda ligde. Çok iyi oynadığımızı ve 3. bölgeye iyi geldiğimizi düşünüyorum. Öne geçsekte son dakikalarda dönüyor maçlar. Daha iyi yere geleceğiz inşallah. Zonguldak maçı zor olacak ve yağışlı olacakmış. İyi hazırlanıyoruz. Gol krallığı için de hedefim var" diye konuştu.