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Ezhel, Gençlerbirliği antrenmanını izledi
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EZHEL, GENÇLERBİRLİĞİ ANTRENMANINI İZLEDİ

Ezhel, Gençlerbirliği antrenmanını izledi

Rap sanatçısı Ezhel, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeydi.

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Gençlerbirlikli rap sanatçısı Ezhel bu akşam Gençlerbirliği antrenmanını izledi ve sonrasında futbolcula baklava ikram etti.
Başkan Murat Cavcav, askere gitmeden önce kulübü ziyaret eden Ezhel ile sahada kısa süre sohbet etti.
Takım kaptanlarından Ahmet Oğuz ile de bir araya gelen Ezhel, teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu’na da baklava ikramında bulundu.
Gençlerbirliği maçlarından uzun zamandır iş yoğunluğu nedeniyle uzak kalsa da Gençlerbirliği sevgisinin hiç eksilmediğini söyleyen Ezhel, takımın son dönemdeki performansından da son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Ziyaret sonunda  Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Musa Samur ve oğlu Hür, Ezhel'e isminin yazılı olduğu 06 numaralı çubuklu Gençlerbirliği formasını verdi.
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