Ezhel, Gençlerbirliği antrenmanını izledi

Gençlerbirlikli rap sanatçısı Ezhel bu akşam Gençlerbirliği antrenmanını izledi ve sonrasında futbolcula baklava ikram etti.

Başkan Murat Cavcav, askere gitmeden önce kulübü ziyaret eden Ezhel ile sahada kısa süre sohbet etti.

Takım kaptanlarından Ahmet Oğuz ile de bir araya gelen Ezhel, teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu’na da baklava ikramında bulundu.

Gençlerbirliği maçlarından uzun zamandır iş yoğunluğu nedeniyle uzak kalsa da Gençlerbirliği sevgisinin hiç eksilmediğini söyleyen Ezhel, takımın son dönemdeki performansından da son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Ziyaret sonunda Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Musa Samur ve oğlu Hür, Ezhel'e isminin yazılı olduğu 06 numaralı çubuklu Gençlerbirliği formasını verdi.