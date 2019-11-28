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CBL'de 1'inci hafta sonuçları...
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CBL'DE 1'İNCİ HAFTA SONUÇLARI...

CBL'de 1'inci hafta sonuçları...

 CBL'de 1'inci haftayı Türk Telekom, Havelsan, Roketsan, Bilkent Holding ve ADO takımları galibiyetle kaptı.

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TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan seviye tespit grupları 1. hafta maçları sonunda Man takımını 73-61 mağlup eden Havelsan “Haftanın Takımı” oldu. Havelsan takımının Antrenörü Kadir Herkiloğlu “Haftanın Antrenörü” seçilirken yine aynı takımda yer alan Yiğit Çömez ise yaklaşık 32 dakika sahada kaldığı maçta 19 sayı-7 ribaund-7 asist-3 top çalmalık performansı ile 30 verimlilik puanına imza attı ve “Haftanın Oyuncusu” oldu.
 
Haftanın beşinde ise şu isimler yer aldı;
Bertuğhan Çavuş (Roketsan)
Serhat Dikmen (Türk Telekom) 
Yiğit Çömez (Havelsan) 
Orhun Kaya (Bilkent Holdig)
Erçin Samumahmetoğlu (ADO)
 
Haftanın En Farklı Kazanan Takımı: Roketsan (87-55)
Haftanın En Fazla Ribaund alan Takımı: Roketsan (61)
Haftanın En Çok Asist Yapan Takımı: Türk Telekom-Roketsan-Havelsan-Türkiye Petrolleri (17)
Haftanın En Çok Top Çalan Takımı: Roketsan (16)
Haftanın En Fazla Hızılı Hücumdan Sayı Üreten Takım: ADO (20)
En Fazla Blok Yapan Takım: Denizbank (6)
 
1.Hafta Maç Sonuçları
Türk Telekom – Denizbank: 77-61
Havelsan-Man: 73-61
Roketsan-TCDD: 87-55
ADO-STM:63-57 
Bilkent Holding-Türkiye Petrolleri: 48-47
 
 

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