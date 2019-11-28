CBL'de 1'inci hafta sonuçları...

TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan seviye tespit grupları 1. hafta maçları sonunda Man takımını 73-61 mağlup eden Havelsan “Haftanın Takımı” oldu. Havelsan takımının Antrenörü Kadir Herkiloğlu “Haftanın Antrenörü” seçilirken yine aynı takımda yer alan Yiğit Çömez ise yaklaşık 32 dakika sahada kaldığı maçta 19 sayı-7 ribaund-7 asist-3 top çalmalık performansı ile 30 verimlilik puanına imza attı ve “Haftanın Oyuncusu” oldu.



Haftanın beşinde ise şu isimler yer aldı;

Bertuğhan Çavuş (Roketsan)

Serhat Dikmen (Türk Telekom)

Yiğit Çömez (Havelsan)

Orhun Kaya (Bilkent Holdig)

Erçin Samumahmetoğlu (ADO)



Haftanın En Farklı Kazanan Takımı: Roketsan (87-55)

Haftanın En Fazla Ribaund alan Takımı: Roketsan (61)

Haftanın En Çok Asist Yapan Takımı: Türk Telekom-Roketsan-Havelsan-Türkiye Petrolleri (17)

Haftanın En Çok Top Çalan Takımı: Roketsan (16)

Haftanın En Fazla Hızılı Hücumdan Sayı Üreten Takım: ADO (20)

En Fazla Blok Yapan Takım: Denizbank (6)



1.Hafta Maç Sonuçları

Türk Telekom – Denizbank: 77-61

Havelsan-Man: 73-61

Roketsan-TCDD: 87-55

ADO-STM:63-57

Bilkent Holding-Türkiye Petrolleri: 48-47



