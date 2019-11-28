Halkbank'tan Arı Okulları'na ziyaret

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Arı Okulları’nın konuğu oldu. Kendileri için düzenlenen panele tam kadro olarak katılan Mavi-Beyazlı takım oyuncuları yine büyük ilgi ile karşılanıp sevgi seli ile uğurlandı.

Halkbank’ın eski oyuncularından, okulun beden eğitimi öğretmeni Tolga Dağdelen’in yönettiği panel, ilgi ile izlendi. Önce kendilerini tanıtan Halkbanklı oyuncular, titizlikle hazırlanmış sorulara tatmin edici yanıtlar verdiler. Verilen yanıtlarla bir voleybolcunun günlük yaşamı, üst düzey sporcuların yaşadığı sorunlar (aile özlemi, sakatlık riski, uzun seyahatler) dile getirildi. Ülkemizde bir problem olan öğrenim-spor paradoksunun biraz özveri ile pekala çözülebileceği, bunun ve genel olarak hayatta başarının anahtarının çalışmak olduğu

gençlere anlatıldı. Moderatör Tolga Demirbağ, Halkbank Erkek Voleybol Takımı’nın en az diğerleri kadar yarışmacı bir kişiliği bulunduğunu, şampiyonluk sayısının bunu kanıtladığını ancak farkının, altyapıdan oyuncu yetiştirmeye büyük önem verdiği bilgisini aktardı.

“Takımın yıldızı kim?” sorusuna Kaptan Hasan Yeşilbudak, voleybolun bir takım oyunu hatırlatmasını yaparak, “Herkes bir dişlinin parçasıdır. Tüm oyuncular kendi işini yaptıktan sonra arkadaşının yapabileceği hataları gidermekle görevlidir. Bu yıl homojen bir yapımız varve sonuca takım oyunu ile gidiyoruz” cevabını verdi. Halkbank oyuncuları, Milli Takım sezonu uzun sürse de o formayı giymenin büyük bir onur

olduğunu, Milli Takım’a girip orada ülke bayrağı için yarışmanın gururunu laşamak istediklerini söylediler.