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Bu maçlar kaçmaz!
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BU MAÇLAR KAÇMAZ!

Bu maçlar kaçmaz!

Bu hafta yine Ankara'da dolu dolu bir spor programı sizleri bekliyor...

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 Ankara'da oynanacak haftanın maçlarını sizler için derledik. 

 Yarın 20:30'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği, BTC Türk Yeni Malatyaspor'la Süper Lig'in 13'üncü hafta mücadelesini verecek...

 TVF Venüs Sultanlar Ligi'nde Başkent temsilcisi PTT de yarın 18:00'da Türk Havayollarını TVF Başkent Spor Salonu'nda ağırlayacak...

 30 Kasım Cumartesi günü ise 14.00'da  Aktepe Stadyumu, Keçiörengücü'nün Altınordu ile yapacağı TFF 1. Lig 13'üncü hafta mücadelesine sahne olacak. Aynı gün 13.30'da da TFF 3. Lig 3'üncü gruptaki temsilcimiz Altındağ Belediyespor, Çubuk'ta Modefenspor ile mücadele edecek...

 1 Aralık Pazar günü 13.30'da Ankara Spor Salonu, Çankaya Üniversitesi ve OGM Ormanspor'un karşı karşıya geleceği  Herbalife Kadınlar Basketbol Ligi'nin Ankara derbisine ve 20.00'da ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden OGM Ormanspor'un Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ile karşılaşmasına ev sahipliği edecek... TVF Başkent Spor Salonu da 15.00'da AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki temsilcimiz Spor Toto'nun Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşması'na sahne olacak... TFF 2. Lig beyaz gruptaki temsilcilerimiz ise kendi sahalarında mücadele edecekler...

 Her hafta güncellenen spor programı listemizi sitemizden takip edebilirsiniz...

Keyifli haftalar...

 

 
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