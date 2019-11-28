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Spor Ankara bu akşam saat 20.00'da
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SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20.00'DA

Ankara amatör sporunun sesi Spor Ankara, bu akşam Klasspor TV'de...

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Amatör futbolun konuşulduğu tek program Spor Ankara’da yerel yönetimler masaya yatırılıyor. Yerel yönetimlerin spora bakışı nasıl? Kulüplerin ve sporcuların beklentileri neler? Ankara’nın tesis sorunu nasıl çözüme kavuşturulacak? Deneyimli gazeteci Ali Öcal soruyor, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Kandazoğlu yorumluyor. Konuşulmayanların konuşulduğu program Spor Ankara bugün saat 20.00'da Klasspor TV ekranlarında.. Sakın kaçırmayın...

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