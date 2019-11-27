Fatih Mert'le çok özel röportaj Klasspor TV'de

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın sorularını içtenlikle yanıtlayan Fatih Mert, camiaya önemli mesajlar verdi.



"Ankaragücü'nün borcu ne kadar?"



Atlas'ın Başkan Fatih Mert'e ilk yönelttiği soru Ankaragücü taraftarlarının en çok merak ettiği konu olan kulübün mevcut borç durumuyla ilgili oldu. Rakamlar konusunda çok fazla konuşmanın kulübe zarar verdiğini vurgulayan Mert, bu saatten sonra yönetimin neler yaptığıyla ilgilenmek gerektiğini belirtti. Mert, "Benim şu anda konuşacaklarım ve Mehmet Yiğiner'le ilgili konuşmam, bu kulübün borçlarını silecekse konuşayım. Ama şu anda bunları konuşmak çözüm değil. Bizim ayın 3'ü itibariyle elimize aldığımız imzalı bir tablo var. Ben bunları da zamanı gelince açıklarım. Ama bizim şu anda gündemimiz çok farklı. Bizim derdimiz bu kulübü yaşatmak. Bütün zamanımı ve bütün enerjimi buranın puanını sildirmemek, çok zor da olsa açabilirsek transfer yasağını açmak ve kulübü ligde tutmak için harcayacağım. Birbiriyle kişisel hesabı olanlar var. Bize yazıyorlar, çiziyorlar. Benim bunlarla uğraşacak vaktim yok. Aldığım tabloya yapılacak hiçbir şey yok. Biz bu durumu nasıl çözeceğimizin derdindeyiz. Bu tablo bağımsız denetleme şirketlerince denetlendirilecek. İşlemlere başlandı. Denetlemeden sonra yanlış bir şey varsa süreç nasıl işliyorsa öyle sonuçlanır. Bizim yönetimimizde hukukçu arkadaş var, mali müşavir arkadaş var, devlette üst düzey bürokrat arkadaş var. Onlarla oturulur, bu işlere kafa yorulur. Yapılması gereken neyse yapılır. Yanlış bir şey yapılmışsa bu yanlışın hesabını herkes verir bir şekilde. Yiğiner'le rakamlar hakkında konuşmadık. Benim derdim, benim yönetimi aldığım ilk günden son güne kadar ne yaptığım ve bunun şeffaf olması. Ben hakim değilim, savcı değilim. Kulüp başkanıyım. Bizim bir dünya yapmamız gereken iş var." ifadelerini kullandı.



"Mert: Oyunumuz iyi ama gol atamıyoruz."



Yönetime geldikleri günden beri takıma bir enerji geldiğini ve pozitif bir değişim olduğunu farkettiklerini; fakat bunu sahaya yansıtamadıklarını söyleyen Mert, "İnsanlar yıpranmış. Futbolcuların güçleri ve yetenekleri belli. Bu futbolcular geçen sene bu takımı ligde bıraktı. Futbolcularımıza güveniyoruz. Oynadıkları oyun iyi ama gol atamıyoruz. İnşallah bu durumu da önümüzdeki haftalarda çözeriz. Genel anlamda bir iyiye gidiş var. " dedi.



"Ankaragücü Yönetimi göreve geldiği günden beri neler yaptı?"

Mert, yönetime geldikleri günden beri neler yaptıklarını "5 futbolcuyla ilgili dosyalar var. Yeni gelen ve gelecek olan dosyalar da var. Şu an Ankaragücü'ndeki en büyük dert, puan silinmesi. Bu 5 futbolcunun 5'iyle de görüşmeler yapıldı ve uzlaşma sürecindeyiz. Yönetim olarak, geldiğimiz günden beri mesafe katediyoruz. Futbolculara prim ödemeleri, personel ödemesi ve cari borçlarla ilgili ödemeler yapıldı. Şehrimizin büyüklerini ve kurumları ziyaret ettik. " sözleriyle anlattı.



"Büyükşehir Belediyesi'nden Ankaragücü'ne destek gelecek mi?"



Cumhurbaşkanı'nın kulüple birebir ilgilenmeye başladığını söyleyen ve Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerini ileten Mert, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ziyaretinin de çok pozitif bir havada gerçekleştiğini söyledi. Yavaş'ın kendisine "Ankaragücü'yle alakalı içeriden ve dışarıdan hiç kimseyle alakam yok. Ben kurumu ve yönetimi muhatap alırım. Benim muhatabım sizlersiniz. Ankaragücü'yle ilgili elimden geleni yapacağım. Dışarıda benim adımı söyleyenlere kulak asmayın." dediğini ve yanında Ankaragücü'ne destekle ilgili talimat verdiğini aktardı. Mert, Yavaş'ın bir aylık suskunluğunun ardından temasa geçilmesinin sadece iletişim hatasından kaynaklandığını vurguladı ve bir problem olmadığını söyledi.



"Mert: Bu takım kötüye giderse buna sebep olanlar, taraftarın gücü ve baskısı altında kalırlar."



Mert, "Bizim taraftarımız itici bir güç. Yenik durumdayken bile taraftar takımı destekledi. Bu durum bizim sorumluluğumuzu katlıyor. Biz, umutsuzluğa düştüğümüzde taraftarın durumunu görünce daha çok enerji ve zaman harcamamız gerektiğini anlıyoruz. Ben gerçekçi bir insanım. Hayal satmayı sevmiyorum. Tablo rahat bir tablo değil. İlk derdimiz puan silinmesini halletmek, sonra transfer yasağını açmak, sonra da takımı ligde tutmak. Umut ışığı var. Bir anda hiçbir şey olmaz. Kongre haziran ayında yapılsaydı bu sıkıntılar, bu kadar yaşanmazdı. " dedi. Camianın ruhunu bildiğini, kimin ne yaptığını bildiğini ve her fotoğraf karesini okuyabildiğini söyleyen Mert, "Herkesin hesabını, kitabını biliyorum. Her fotoğrafın arkasındaki manaları, kimin bunu ticari olarak kullandığını biliyorum. Olabilir, saygı duyarım. Ama bu durum, bu takımın düşmesine sebep olacaksa ve bu takıma zarar verecek hale gelirse herkes bunun bedeline katlanır. Bunu şahsi bir tehtit olarak söylemiyorum. Bu takım kötüye giderse buna sebep olanlar, taraftarın gücü ve baskısı altında kalırlar. Birlik olalım. Bu koltuk geçici. Fatih Mert de günü gelince burdan kalkacak. " ifadelerini kullandı.



"Mert: Bu kulübü hep beraber kurtaracağız."



Her gün hesabın tutulduğunu ve kendisinin bunu kontrol ettiğini aktaran Mert, " Biz bir şeyleri yapamıyorsak sebepleri var. Biz tek tek her şeyin hesabını tutuyoruz. Bizden sonraki yönetime şeffaf bir şekilde teslim edeceğiz bunu. Kulübün yönetim üyelerinin buradaki paraya tenezül etmeyeceğini herkes biliyor. Şeffaf olmak en doğrusu ama bazı sebeplerden açıklayamıyoruz. " dedi. Mert ayrıca "Ankara basınından özellikle rica ediyorum. Bizim bu kulübü hep beraber kurtarmamız gerek. Gerekirse haber akşını azaltacaksınız. Burayı yaşatmak için takım zarar görmesin diye bazı şeyleri konuşamıyoruz.



"Mert'den Ankaragücü camiasına önemli mesaj..."



Fatih Mert, keyifli röportajın sonunda Ankaragücü camiasına şöyle seslendi: "Büyük Ankaragücü taraftarı... Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde bu takım hala ayakta. Sizlerin desteği çok önemli, siz çok önemlisiniz. Kişisel hiçbir beklentimiz, hiçbir egomuz yok. Önemli olan Ankaragücü'nün kurtulması. Bunu Allah nasip ederse hep beraber başaracağız. Ben ümitliyim. Allah yar ve yardımcımız olsun. "