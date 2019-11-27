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Galibiyet kırmızı karalara moral getirdi
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GALİBİYET KIRMIZI KARALARA MORAL GETİRDİ

Klasspor TV, Kasımpaşa galibiyeti sonrasında Gençlerbirliği antrenmanını takip etti.

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 Hamzaoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Gençlerbirliği, 7 puan topladı. Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönüldü. Galibiyet sonrası gerçekleşen moralli antrenman Klasppor TV ve beraberinde basın mensupları tarafından takip edildi. Teknik Direktör Hamzaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Hamzaoğlu, hala istedikleri seviyede olmadıklarını belirttiği açıklamada " 3 maçta 7 puan iyi oldu. Hazırlıklarımızı güvenli bir şekilde sürdürüyoruz. Takımın potansiyeli iyi. Daha iyi şeyler sunabileceğimizi düşünüyorum. Maçlarımız her geçen hafta daha zorlaşacak. Bu zorluklara hazırlıklı olmalıyız. Malatyaspor, bu ligin iyi takımlarından biri. Güçlü bir kadroya sahip ve oyun anlayışları etkili. Onlara karşı da en iyisini ortaya koymaya çalışacağız." ifadelerini kullandı. Kadroda yaptığı mevki değişiklikleriyle ilgili de " Oyuncuları zaman zaman farklı mevkilerde değerlendiriyorum. Hangisinin özelliğine ne zaman ihtiyaç duyuyorsak o zaman kullanıyorum. " dedi.

  Gençlerbirliği oyuncularından Daniel Candeias ve Halil İbrahim Pehlivan'da Klasspor TV mikrofonlarına çok özel açıklamalarda bulundu. 

 "Dışarda kalmak çok zor bir durum. Ama takım arkadaşlarıma güveniyorum. Kazanacaklarını biliyordum. Moral olarak çok daha iyi durumdayız." diyen Candeias, iyi bir takım olduklarını ama yeni bir takım olduğunu ve şanssızlığı o zamanki hocayla alakalı görmediğini belirtti.

 Yayıncı kuruluşun istatistik tablosunda ilk 11'e giren Halil İbrahim Pehlivan düşüncelerini "Yıllardır bu zamanı bekliyordum. Fırsat geldi, iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Tabi önemli olan bundan sonrası için bu fırsatı devam ettirmek. Elimden gelenin en iyisini yapmayı çalışıyorum." sözleriyle ifade etti.

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