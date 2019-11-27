Klasspor'a bir ödül daha

"Klasspor, ödüle doymuyor."

Kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak için bir araya gelen Ankaralı sanayici ve iş insanları, Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas ve Spor Ankara programımızın yapımcısı Ali Öcal’ı Spora değer katan gazeteciler ödülüne layık gördü.

City Otel’de düzenlenen ve yaklaşık 300 misafirin katıldığı gecede TSYD Ankara Şube Başkanı Hüseyin Doğru, Demirören Haber Ajansından Ercan Ata, Milliyet Gazetesinden Orhan Kemal Erkılıç ve TRT’den Murat Tarhan diğer ödül alan gazeteciler oldu. Başarılarını yazmaktan gurur duyduğumuz atletizmde dünya şampiyonlukları bulunan 16 yaşındaki görme engelli sporcu Havva Elmalı'da ödül alanlar arasındaydı. Ödül töreninde çok önemli isimler de Klasspor TV mikrofonlarına konuştu.

"İş insanları kadına şiddete hayır demek için biraraya geldi."

Klasspor TV mikrofonlarına organizasyon hakkında detaylı bilgi veren YATSİAD Başkanı Yıldıray Yoldar, " Turnuvamız içinde 4 kadın, 3 erkekten oluşan karma bir takım oluşturduk. İki takım birbiriyle maç yaparak sivil topluma " kadına şiddete hayır" mesajı verdi. " ifadelerini kullandı.

ANGİAD Yönetim Kurulu Başkanı, Serhan Yıldız ise "Kadına şiddet, topluma şiddet ve duygusal şiddet konularında daha duyarlı olmamız lazım." dedi.

Klasspor TV mikrofonlarına konuşan bir diğer isim de OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci oldu. Ekinci " Türkiye'nin bu yüzyılda hala poizitif ayrımcılıkla uğraşmasını esefle kınanacak bir durum. Biz bu konuda farkındalık yaratmak için her türlü etkinliğe katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Organizasyona spor ve iş dünyasından önemli isimler katıldı."

24'üncü dönem Kahramanmaraş milletvekili Mesut Dedeoğlu, " Türkiye'nin gündeminde kadın - erkek fırsat eşitliği var. Kadın - erkek fırsat eşitliği konusunda çalışmalar yaptım ve görevlerde bulundum. Kadına şiddet ve erken evlilik toplumumuzun kanayan yarası. Bu konularda çok çalıştık; ama görüyorum ki hiçbir yere varamadığımızı görüyoruz. " dedi.



Organizasyona katılan önemli isimlerden Olimpiyat Şampiyonu eski Halterci Halil Mutlu, bu organizasyona katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Avukat Eda Erol ve Cansel Kahyaoğlu, Ankara Barosu Kadın Futbol Takımı hakkında bilgi verdiler.

