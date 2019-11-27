Güçlü Yorum bu akşam 20:00'da

Sadece Ankaragücü’nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum’da konuşulmayanlar konuşuluyor. Trabzonspor maçının öncesi ve sonrası neler yaşandı? Takımın başında bu sezon ilk maçına çıkan Mustafa Kaplan ile neler değişti? Sakatlar, cezalılar, tercihler, analizler Trabzonspor maçında dair her şey… Ve en çok merak edilen konular… Ankaragücü’nün ne kadar borcu var? Yeni sponsorlar geliyor mu? Puan silinme tehlikesi var mı? Transfer yasağı kalkacak mı? Ankaragücü başkanı Fatih Mert’ten Klasspor TV’ye özel açıklamalar Bülent Atlas’ın sunuyor, duayen gazeteci Meriç Enercan yorumluyor, Engin Atanaz analiz ediyor. Hepsi ve daha fazlası saat 20:00’da Klasspor TV ekranlarında.
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