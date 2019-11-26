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Ankaragücü'nden Vasip Şahin'e ziyaret
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ANKARAGÜCÜ'NDEN VASİP ŞAHİN'E ZİYARET

Ankaragücü'nden Vasip Şahin'e ziyaret

Başkan Fatih Mert ve beraberinde yönetim kurulu üyelerimiz, Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin’i makamında ziyaret etti.

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 Fatih Mert, “MKE Ankaragücü’nün Başkentin marka yüzüdür. Ankara için çok değerli bir sivil toplum örgütüdür. Bu değere hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Alınacak başarılarda tüm Ankara’nın emeğinin geçmesi tek gayemizdir” dedi.

 Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin, “MKE Ankaragücü, Ankara’mızın takımıdır. Tabi ki başarılı olmasını, iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Üzerimize düşen görevi yerine getiririz” ifadelerini kullandı.

 Fatih Mert, Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin’e isminin yazılı olduğu 06 numaralı Ankaragücü forması hediye etti.
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