Ankaragücü'nden Mansur Yavaş'a ziyaret

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ziyarette bulundu.
Fatih Mert, ”MKE Ankaragücü Spor Kulübü, hepimizin ortak değeri. Tek düşüncemiz birlik ve beraberlik içinde kulübümüzü bu zor zamanlarından kurtarmak. Bunun için mücadele ediyoruz. Misafirperverliğiniz ve kulübümüze gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın Yavaş, “Ankara’mızı gururla temsil eden takımımızın siz değerli yöneticilerini burada ağırlamaktan dolayı mutluyum. Tabi ki bizimde tek gayemiz kulübümüzün şehrimizi başarıyla temsil etmesidir. Bunun için her zaman kulübümüzün destekçisi olacağız. İmalat-ı Harbiye ismi bir futbol kulübünden daha fazlasıdır” dedi.
Ziyaret sonrası Fatih Mert, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a isminin yazılı olduğu 06 numaralı Ankaragücü forması hediye etti.
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