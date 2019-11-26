﻿
Ankaragücü'nden Mansur Yavaş'a ziyaret
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NDEN MANSUR YAVAŞ'A ZİYARET

Ankaragücü'nden Mansur Yavaş'a ziyaret

MKE Ankaragücü Yönetimi, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

560 Okunma

 MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ziyarette bulundu.

 Fatih Mert, ”MKE Ankaragücü Spor Kulübü, hepimizin ortak değeri. Tek düşüncemiz birlik ve beraberlik içinde kulübümüzü bu zor zamanlarından kurtarmak. Bunun için mücadele ediyoruz. Misafirperverliğiniz ve kulübümüze gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. 

 Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın Yavaş, “Ankara’mızı gururla temsil eden takımımızın siz değerli yöneticilerini burada ağırlamaktan dolayı mutluyum. Tabi ki bizimde tek gayemiz kulübümüzün şehrimizi başarıyla temsil etmesidir. Bunun için her zaman kulübümüzün destekçisi olacağız. İmalat-ı Harbiye ismi bir futbol kulübünden daha fazlasıdır” dedi.

 Ziyaret sonrası Fatih Mert, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a isminin yazılı olduğu 06 numaralı Ankaragücü forması hediye etti.
Ankaragücü'nden Vasip Şahin'e ziyaret
Ankaragücü'nün ödemesi gereken borç ne kadar?
Ankaragücü, Anıtkabir'i ziyaret etti
Ankaragücü formasına sponsor buldu
Cebrail'den maç sonu açıklamalar
Ante'nin yokluğu gole sebep oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿