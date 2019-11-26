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Gol sonrası kucaklaşma Bakspor'un miladıdır
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GOL SONRASI KUCAKLAŞMA BAKSPOR'UN MİLADIDIR

Klasspor Tv ekranlarında yayınlanan Alt Ligler programında 2.Lig Beyaz Grupta yer alan Bakspor değerlendirildi.

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"Gol sonrası kucaklaşma Bakspor'un miladıdır"

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Başkent Akademi Spor Kulübü, Sancaktepe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı ve haftalar sonra kazandı. Bakspor'un Zonguldak Kömürspor ile oynayacağı maç değerlendirildi. Programda, "Bakspor 12 puana çıktı. Bu hafta karşılaşacağı Zonguldak Kömürspor 19 puanda. Şehir takımı ve seyirci desteği yüksek. Bakspor, oyunu 0-0'da tutup 2. yarıda gol bulmaya çalışacak. Gol yollarında Bakspor, sıkıntı yaşıyor. Zonguldakspor ilk 15-20 dakika baskı kuracaktır. 80'den sonra oyun Bakspor'a dönebilir. Sancaktepe'ye gol atan Ahmet Sun normalde kanat oyuncusu. Bakspor evinde güzel bir galibiyet aldı, deplasmanda alınacak 1 puanda çok önemli. Ahmet Sun'un golünde dönüşü ve vuruşu çok güzeldi. Gol sonrası kucaklaşma Bakspor'un miladıdır. Bundan sonra da bu takım birlikteliğini korumalılar. Alın terinin karşılığını buldular. Fikstürü kolaylaşıyor Bakspor'un, alınan 3 puan her şeyi değiştirebilir" değerlendirmeleri yapıldı. 

 

 

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