Ankaragücü'nün ödemesi gereken borç ne kadar?

Ankaragücü'nün ödemesi gereken rakam ne kadar?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Merkez Ankara ile yapılan sponsorluk anlaşması töreninde Ankaragücü'nün son durumunu aktardı. Programda Fatih Mert'in açıkladığı borçlar konuşuldu; "Eksi 3 puan alma durumu var Ankaragücü'nün. Putsila'ya 598 bin Euro, Bakary Kone'ye 1 Milyon 503 bin Euro, Orgill'in kulübüne 540 bin Euro, Kibong'a 170 bin Euro, Bifouma'ya 2 Milyon 460 bin Euro ödeme yapılması lazım. Acil ödenmesi gereken tutar 5 Milyon 278 bin Euro, FIFA'da bekleyen dosya tutarı. 40 futbolcuyla sorunların çözümü için konuşuluyor ve 80 Milyon lirayı buluyor toplam tutar" ifadeleri kullanıldı.