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Ankaragücü'nün ödemesi gereken borç ne kadar?
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ANKARAGÜCÜ'NÜN ÖDEMESİ GEREKEN BORÇ NE KADAR?

Klasspor Tv'de Haftanın Nabzı programında MKE Ankaragücü kulübü başkanı Fatih Mert'in sponsorluk töreninde açıkladığı rakamlar konuşuldu.

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Ankaragücü'nün ödemesi gereken rakam ne kadar? 

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Merkez Ankara ile yapılan sponsorluk anlaşması töreninde Ankaragücü'nün son durumunu aktardı. Programda Fatih Mert'in açıkladığı borçlar konuşuldu; "Eksi 3 puan alma durumu var Ankaragücü'nün. Putsila'ya 598 bin Euro, Bakary Kone'ye 1 Milyon 503 bin Euro, Orgill'in kulübüne 540 bin Euro, Kibong'a 170 bin Euro, Bifouma'ya 2 Milyon 460 bin Euro ödeme yapılması lazım. Acil ödenmesi gereken tutar 5 Milyon 278 bin Euro, FIFA'da bekleyen dosya tutarı. 40 futbolcuyla sorunların çözümü için konuşuluyor ve 80 Milyon lirayı buluyor toplam tutar" ifadeleri kullanıldı.  

 
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