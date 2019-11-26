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Ankaragücü, Anıtkabir'i ziyaret etti
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ANKARAGÜCÜ, ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Ankaragücü, Anıtkabir'i ziyaret etti

MKE Ankaragücü Yönetimi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

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 MKE Ankaragücü Yönetimi, bugünki önemli programına Ankara Valiliği ziyaretiyle başladıktan sonra Anıtkabir ziyaret etti. Başkan Fatih Mert Anıtkabir hatıra defterine yazı yazdı. Program Mansur Yavaş ziyaretiyle devam edecek. Ayrıntılar için takipte kalın.
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