Cavcav'dan gündeme dair açıklamalar

Cavcav, " Ligde son üç haftada yedi puan alarak neler yapabileceğimizi göstermeye başladık. Takımımıza güvendiğimi her zaman söyledim. Konyaspor deplasmanında son dakika attığımız golle başlayan güzel hava, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında aldığımız galibiyetlerle devam ediyor. Kasımpaşa karşısında zorlu bir deplasman maçına çıktık ve istediğimiz skoru alarak Ankara’ya, evimize döndük.

İstanbul, Ankaralılar için hep gidip dönülecek bir yerdir, 3 puanla dönmek de en güzelidir. Hafta sonu bu mutluluğu yaşadık.

Teknik ekip ve futbolcularımızın sahadaki hırslarını, gol sevinçlerini, gözlerindeki parıltıyı görüyorum.

Bu inanmışlık ve takımdaşlık bizi başarıya götürecektir.

“Aile havası” sözü, klişedir, herkesin dilindedir ama hayata geçirmesi de yaşatması da o kadar zordur... Biz camia olarak bu havayı yakalamaya başladık.

Hamza Hocamıza özellikle teşekkür etmek istiyorum... Kamuoyuna ismini ilk açıkladığımızda “ligimizi bildiği ve tecrübesiyle bize katkı vereceği için kendisini tercih ettiğimizi” söylemiştik. Hocamız sağolsun bizi yanıltmadı. Beyefendi kişiliği ve teknik-taktik bilgisiyle camiamızı en iyi şekilde temsil ediyor. Aynı şekilde futbolcularımızın da sevgi ve saygısını kazanmış görünüyor.

Hamza hocamızı, teknik ekibini ve yenilgiyi kabul etmeyerek sonuna kadar mücadelesini sürdüren futbolcularımızı, performansları nedeniyle kutluyorum.

Kırmızı-Kara camianın başkanı olarak aile ortamımızın bozulmaması için ne gerekiyorsa yapacağımı belirtmek istiyorum.

Biliyorum ki ancak bu renktaşlık bu takımdaşlık sayesinde birlik olarak Gençlerbirliği olarak başarıya ulaşabiliriz.

Son bir söz de taraftarımıza söylemeliyim.

İstanbul deplasmanında bir dakika susmadılar. Geriye düştüğümüzde takımlarına itici güç oldular. Rakip kaleye adeta onların “Haydigençler” tezahüratlarının rüzgarıyla yürüdük. Maç sonunda da futbolcularımız ve taraftarımız galibiyeti birlikte kutladı.

İstanbul’da taraftarımız, galibiyet, maç sonundaki tablo, son derece güzeldi.

Amacımız taraftarımızla içerde dışarda bu güzelliklerin nicelerini yaşamak.

Önümüzde yine zorlu bir süreç var. Lig bizim için yeniden başladı. Kasımpaşa deplasmanı geride kaldı. Cuma akşamı Ankara’da Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağız. Bu maçtan da istediğimiz sonucu almak için yine çok çalışacağız. Yönetici, teknik ekip ve futbolcular, ancak çok çalışarak başarılı olacağımızı biliyoruz. Yakaladığımız havayı korumalıyız ve sonuna kadar aynı ciddiyetle gitmeliyiz.” ifadelerini kullandı.