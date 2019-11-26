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Alt Ligler bugün 15:00'da
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ALT LİGLER BUGÜN 15:00'DA

Alt Ligler bugün Klasspor TV'de.

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TFF 2. Lig'de ve 3. Lig'de mücadele eden Ankara takımlarının konuşulduğu Alt Ligler bugün Klasspor TV'de. BAK Spor'un 90 + 5'te Snacaktepe'yi mağlup etmesi, Etimesgut Belediyespor'un beraberlik serisini kıramaması, Ankara Demirspor'un 2 - 0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamaması ve dahası çok özel videolarla sizlerle... Kaçırmayın.

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