Ankaragücü formasına sponsor buldu

Kurumsal bir firmayla anlaşma yapıyoruz

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Merkez Ankara ile yapılan anlaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, anlaşmanın Ankaragücü'ne fayda sağlayacağını belirtti. Mert, "Bugün burada Ankaragücü için önemli bir gün ve kurumsal bir firmayla anlaşma yapıyoruz. Pasifik İnşaat ile başlayan bu süreç inşallah devam edecek. Tarihi bir kulübüz. Kurtuluş savaşına cephane üreten İmalat-ı Harbiyelilerin kurduğu bir kulüp. Buraya hizmet etmekten çok mutluyuz ve Fatih Bey ile önceden tanışıklığımız dostluğumuz var. Ankara'nın en önemli firmalarından prestijli yapılar üreten bir kurumla anlaşma yapmaktan çok mutluyuz. Bizlere çok büyük güç verdi kendisine teşekkür ediyorum. Onların prestijine katkı vermek istiyoruz. Projenin adının Merkez Ankara olması da ayrıca güzel. Ankaragücü ve Merkez Ankara bir araya gelmiş olacak ve daha farklı projelerle anlaşmayı devam ettirebiliriz. Tüm kurumlara kapımız açık. Pasifik İnşaat'a tekrardan teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.

Ankara'nın adını dünyaya duyuruyoruz

Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ise, "Ankara'ya öğrenci olarak geldim ve bizim bu şehre bir sevdamız var. Büyük bir grup haline geldik ve Ankara'nın adını dünyaya duyuruyoruz. Ankaragücü ile de yapılan bu anlaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Next Level projelerimizden sonra Merkez Ankara projemiz aktif satış halinde. Bu projemizle kulübe destek olmaktan mutluyuz. Sıradan bir proje değil, Ankara'nın merkezinde ve Merkezin Ankara olduğunu vurguluyor. Kurtuluş Savaşımızın yürütüldüğü yer ve Cumhuriyetimizin başkenti. Ankara çapında değil, Türkiye'ye mal olmuş karma yapım projesi. Modern mimarinin geldiği son nokta. Türkiye'nin en büyük projesini Ankara'ya kazandırdık. Şehir merkezi sürekli yer değiştiriyor, biz de asıl merkezi vurgulamak adına Millet Bahçesi karşısında yapıyoruz bu projeyi. Ulus, Millet bahçesi ve bizim projemizle yeniden merkez olarak yükselecek. Ankaragücü ile bu anlaşma bize gurur veriyor. Fatih Mert başkanla eski bir dostluğumuz var ve kısa sürede anlaştık" ifadelerini kullandı.

Başkan Fatih Mert'ten borç açıklaması

Anlaşma imzalandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Mert, "Kulübün FIFA'da onaylanmış 5 Milyon 300 Bin Euro borcu var. Sorunlar bitmiş değil. Ankaragücü, çıkıştan önce son virajda. Bu yönetim toparlamaya çalışıyor, yoksa gidişat iyi değil. Para var hemen halledilecek gibi bir durum yok. Bir noktaya geldik şu an, enkaz edebiyatı yapmak istemiyorum ama durum iyi değil. Eksi 3 puan için girişimlerimiz sürüyor. Putsila 'ya 598 bin Euro, Bakary Kone'ye 1 Milyon 503 bin Euro, Orgill'in kulübüne 541 bin Euro, Kibong'a 170 bin Euro, Bifouma'ya 2 Milyon 465 bin Euro toplamda 5 Milyon 278 bin Euro ödememiz var. FIFA'da bekliyor dosya ve eğer ödenmezse eksi 3 puan önümüze çıkacak. Bu kulübü yaşatırlarsa paralarını alırlar, ama kulüp batarsa onlarda paralarını alamazlar. Ne kadar sürede ödenir bilmiyorum, ödeme planlarını kabul etmeleri lazım. Transfer yasağını teşkil eden 40 futbolcu var ve hepsiyle görüşüldü. Belli noktalara gelindi, bütçeyle uğraşıyoruz. Toplam olarak da 80 Milyon Lira'ya yakın bir borç var 40 futbolcuyla olarak. Virajdan önce son çıkıştayız, bize kim hizmet ettiyse biz geldiğimizden beri paralarını ödüyoruz. Bu borç ise Ankaragücü'nün borcu ve biz de düzene nasıl koyarız onu düşünüyoruz. 7 Milyon lira da aylık futbolcu giderimiz" açıklamalarını yaptı.