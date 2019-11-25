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Antalyaspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ANTALYASPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Antalyaspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında Antalyaspor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Antalyaspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Antalyaspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı HÜSEYİN GÖÇEK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Bahadır Öztürk, Basılıo Da Sılva, Paul Omo Mukaıru, Osman Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Mınervıno Da Sılva, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Ferhat Kaplan, Hakan Özmert, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör:

Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Jefferson Nogueıra Junıor, Olarenwaju Ayobamı Kayode, Güray Vural, Oğuz Ceylan, Souleymane Dıarra, Furkan Soyalp, Patrıck Twuması, Jean Armel Kana Bıyık

Teknik Direktör:

Hakem: HÜSEYİN GÖÇEK, ABDULLAH BORA ÖZKARA, DENİZ CANER ÖZARAL, MUSTAFA İLKER COŞKUN

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