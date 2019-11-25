Antalyaspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Antalyaspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı HÜSEYİN GÖÇEK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Bahadır Öztürk, Basılıo Da Sılva, Paul Omo Mukaıru, Osman Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Mınervıno Da Sılva, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Ferhat Kaplan, Hakan Özmert, Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Jefferson Nogueıra Junıor, Olarenwaju Ayobamı Kayode, Güray Vural, Oğuz Ceylan, Souleymane Dıarra, Furkan Soyalp, Patrıck Twuması, Jean Armel Kana Bıyık
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HÜSEYİN GÖÇEK, ABDULLAH BORA ÖZKARA, DENİZ CANER ÖZARAL, MUSTAFA İLKER COŞKUN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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