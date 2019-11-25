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Altınordu - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALTINORDU - BOLUSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altınordu - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 12. haftasında Altınordu ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altınordu - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Altınordu - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 12. Haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı YASİN KOL yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu

Altınordu: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan, Okan Derici, Ersel Aslıyüksek, Yasin Ozan, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör:

Boluspor: İsmail Konuk, Cumali Bişi, Rydell Romano Poepon, Mustafa Eskihellaç, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, Mutlu Güler, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak

Teknik Direktör:

Hakem: YASİN KOL, HASAN HÜSEYİN TETİK, BURAK CANSIZ, ALPASLAN ŞEN

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