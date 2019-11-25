Altınordu - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Altınordu - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 12. Haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı YASİN KOL yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
Altınordu: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan, Okan Derici, Ersel Aslıyüksek, Yasin Ozan, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör:
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Boluspor: İsmail Konuk, Cumali Bişi, Rydell Romano Poepon, Mustafa Eskihellaç, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, Mutlu Güler, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YASİN KOL, HASAN HÜSEYİN TETİK, BURAK CANSIZ, ALPASLAN ŞEN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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