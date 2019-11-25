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Osmanlıspor yenileme antrenmanı yaptı
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OSMANLISPOR YENİLEME ANTRENMANI YAPTI

Osmanlıspor yenileme antrenmanı yaptı

Başkent’in TFF 1. Lig’deki temsilcilerinden Osmanlıspor, Adana Demirspor maçının ardından bugün yenileme antrenmanı yaptı.

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Osmanlıspor, yenileme antrenmanına çıktı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Adana Demirspor maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusunun ardından fitness salonunda rejenerasyon yaparken diğer oyuncular ise koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdi. Daha sonra serbest pas çalışması yapan mor-sarılı ekip, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.  

 

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