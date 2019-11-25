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Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da
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HAFTANIN NABZI BU AKŞAM 20:00'DA

Haftanın Nabzı, Ankara takımlarının son durumlarını yine masaya yatırıyor.

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Ankara takımlarının nabzı her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de Klasspor TV ekranlarında atıyor.

Mustafa Kaplan yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkan Ankaragücü, Trabzon karşısında nasıl oynadı?

Kısıtlı kadro ile mücade eden Ankaragücü, Trabzon karşısında neden puan alamadı?

Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu damgasını vuruyor. 3 haftada 7 puan toplayarak küme düşme potasından çıkan Hamzoğlu'nun performansı ve Kasımpaşa galibiyetinin arka planı Haftanın Nabzında...

Osmanlıspor ve Keçiörengücü bu hafta ne yaptı?

Sadece Ankara takımlarının bu hafta oynadığı karşılaşmaların değerlendirildiği Haftanın Nabzı saat 20:00'da Klasspor TV ekranlarında.

Mert Dokuzoğlu soruyor, deneyimli teknik direktör Müjdat Yalman cevaplıyor.

Bu programı kaçırmayın....

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