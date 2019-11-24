PTT, salladı ama yıkamadı

PTT 2-3 Fenerbahçe Opet

PTT Başantrenörü Mehmet Bedestenlioğlu maç sonu Klasspor Tv mikrofonlarına, "Gelişiyoruz, sezon başından beri gelişiyoruz ama kazansak iyi olurdu. Takımımız çok genç ve Fenerbahçe'ye karşı iyi bir mücadele örneği gösterdik. 2. devre çok daha farklı yerlerde olacağımıza inanıyorum önümüzde bir THY maçı var" diye konuştu.

PTT Kaptanı Polen Ünver, "Takım olarak tüm setler inişli çıkışlı oldu, iyi mücadele verdik, iyi top oynadık. Çok keyif aldık bu maçtan. Son maçlarda daha iyiyiz" dedi. PTT oyuncularından Yağmur Karaoğlu ise, "Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bundan sonra daha iyi maçlar ve daha iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum" açıklaması yaptı.