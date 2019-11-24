Hamzaoğlu: Her gün daha iyi oluyoruz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu galibiyet sonrası, "Oyuna sonradan giren arkadaşlarımızın performansı beni mutlu ediyor. Tüm takım olarak oyuna konsantreyiz. Her gün daha iyi oluyoruz. Oyun anlayışımız oturuyor. Kasımpaşa etkili bir takım ve kaybedebilirdik bugün, inşallah bu tip galibiyetleri yaşamaya devam ederiz" dedi.

Futbolculardan Halil İbrahim Pehlivan maç sonu açıklamasında, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Kasımpaşa gibi bir deplasmanda 1-0 geriden gelip kazandık. Hamza hoca ile ikinci maçım oldu teşekkür ediyorum. Stancu'yu iyi tanıyorum ve nereye koşu yapacağını biliyorum. Hamza hoca maçı bırakmamamızı istiyor. Olumlu olarak saha içi ve dışında bize yardımcı oluyor" açıklaması yaptı.

Berat Özdemir ise, " İlk olarak Kasımpaşa'yı da tebrik ederim iki takımda oyun oynamaya çalışan takımlar. Mücadeleyi bırakmayan takımımı tebrik ediyorum. Hocamızın dediklerini yaptık. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Genelde ben çıktıktan sonra gol atıyoruz, maçı bırakmamamız bizim karakterimizi gösteriyor" dedi.

Kaleci Ertaç Özbir maç sonu açıklamasında, "Reaksiyonumuzun sebebi inanç ve özveri. Karakterli takımız ve köklü camiayız. Hocamızın gelişi ayrı bir motivasyon oldu bize puanlar gelmeye başladı. Performans olarak her maça aynı konsantrasyon ile çıkıyorum. Tüm kalecilere de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.