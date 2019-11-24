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Halkbank oyuncularından maç sonu açıklamalar
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HALKBANK OYUNCULARINDAN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Arhavi Voleybol'u mağlup eden Halkbank SK'nın oyuncuları Klasspor TV mikrofonlarına konuştu.

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  AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8'inci haftasında TVF Başkent Spor Salonu'nda Arhavi Voleybol'u ağırlayan Halkbank, 3 - 0'la maçın galibi oldu.

Galibiyet sonrası Halkbank oyuncuları Klasspor TV'ye özel açıklamalarda bulundu. 

 10 sayı kaydederek çift sayılara ulaşan oyunculardan olup istatistiklere geçen Rıfat Kantarcıoğlu, " 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu puan bizi ilk 4'e taşıyacak bir puan." ifadelerini kullandı.

 Faik Samed Güneş ise yaptığı açıklamada "Buraya gelmeden önce 2 galibiyet 1 serimiz vardı. Bunu 3'e tamamladığımız için çok mutluyuz. Kendimizi bu saatten sonra play - off'a hazırlamayı düşünüyoruz." dedi.

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