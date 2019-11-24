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PTT 2 - 3 Fenerbahçe Opet
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PTT 2 - 3 FENERBAHÇE OPET

PTT 2 - 3 Fenerbahçe Opet

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 10'uncu hafta mücadelesinde Başkent ekibi PTT, Fenerbahçe Opet'i ağırladı.

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İlk seti PTT, 25 -22 kazandı. Son sayı hakem kararından sonra verildi. İkinci sette etkisiz bir oyun sürdüren PTT, setin sonlarına doğru toparlansa da seti 25 - 18 kaybetti ve skor 1 - 1 oldu. Üçüncü sette her iki takım karşılıklı sayılar aldı ve set uzatmaya gitti. İlk  iki uzatmada da eşitlik bozulmadı. Seti 28 - 26 Fenerbahçe Opet kazandı.  Maçın 4'üncü seti uzatmaya gitti. PTT, 26 - 24 seti kazanarak seriyi 2 - 2 yaptı ve maç final setine kaldı. Büyük çekişmeye sahne olan son sette 15 -13 skorla Fenerbahçe Opet maçı kazandı.

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