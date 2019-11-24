Kasımpaşa 1 - 2 Gençlerbirliği

Süper Lig'in 12'inci haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Gençlerbirliği, sahadan 2 - 1'lik galibiyetle ayrıldı.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken ikinci yarının başında 54'üncü dakikada Aytaç, Kasımpaşa'yı 1 - 0 öne geçirdi. Maçın son dakikalarında baskısını artıran kırmızı karalar, 82 ve 88'inci dakikalarda Stancu'nun attığı 2 golle İstanbuldan 3 puanla dönüyor. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 13'e yükseltirken Kasımpaşa, 12 puanda kaldı. Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Gençlerbirliği, böylece 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan toplamış oldu.
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