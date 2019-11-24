BTC Turk Y.Malatyaspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak BTC Turk Y.Malatyaspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. Haftasında Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı METE KALKAVAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
BTC Turk Y.Malatyaspor: Robın Yalçın, Gökhan Töre, Thıevy Bıfouma, Mustafa Akbaş, Adıs Jahovıc, Afrıyıe Acquah, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Arturo Meza, Costa Marques, Sakıb Aytaç
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Vıctor Moses, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Nabıl Dırar, Luız Gustavo Dıas, Alper Potuk, Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, Altay Bayındır
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: METE KALKAVAN, CEYHUN SESİGÜZEL, ERDEM BAYIK, YİĞİT ARSLAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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