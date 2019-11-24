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BTC Turk Y.Malatyaspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BTC TURK Y.MALATYASPOR - FENERBAHÇE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

BTC Turk Y.Malatyaspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında BTC Turk Y.Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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BTC Turk Y.Malatyaspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak BTC Turk Y.Malatyaspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. Haftasında Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı METE KALKAVAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

BTC Turk Y.Malatyaspor: Robın Yalçın, Gökhan Töre, Thıevy Bıfouma, Mustafa Akbaş, Adıs Jahovıc, Afrıyıe Acquah, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Arturo Meza, Costa Marques, Sakıb Aytaç

Teknik Direktör:

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Vıctor Moses, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Nabıl Dırar, Luız Gustavo Dıas, Alper Potuk, Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, Altay Bayındır

Teknik Direktör:

Hakem: METE KALKAVAN, CEYHUN SESİGÜZEL, ERDEM BAYIK, YİĞİT ARSLAN

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