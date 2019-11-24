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Akhisarspor - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AKHİSARSPOR - ALTAY SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Akhisarspor - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 12. haftasında Akhisarspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Akhisarspor - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Akhisarspor - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 12. Haftasında Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERKAN ÖZDAMAR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Akhisarspor: Avdıja Vrsajevıc, Edın Cocalıc, Aykut Çeviker, Taha Yalçıner, Onur Ayık, Tolga Ünlü, Irfan Hadzıc, Uğur Arslan Kuru, Gökhan Değirmenci, Theodor Elmar Bjarnason, Erhan Çelenk

Teknik Direktör:

Altay: Deniz Vural, Leandro Deyrınıo Kappel, Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, Yılmaz Özeren, Anton Putsıla, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Abdülkerim Bardakcı, Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Mustafa Murat Uslu

Teknik Direktör:

Hakem: ERKAN ÖZDAMAR, ANIL USTA, HAKAN KARABALCIK, BURAK OLCAR

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