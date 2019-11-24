Akhisarspor - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Akhisarspor - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 12. Haftasında Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERKAN ÖZDAMAR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Akhisarspor: Avdıja Vrsajevıc, Edın Cocalıc, Aykut Çeviker, Taha Yalçıner, Onur Ayık, Tolga Ünlü, Irfan Hadzıc, Uğur Arslan Kuru, Gökhan Değirmenci, Theodor Elmar Bjarnason, Erhan Çelenk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Altay: Deniz Vural, Leandro Deyrınıo Kappel, Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, Yılmaz Özeren, Anton Putsıla, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Abdülkerim Bardakcı, Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Mustafa Murat Uslu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ERKAN ÖZDAMAR, ANIL USTA, HAKAN KARABALCIK, BURAK OLCAR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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