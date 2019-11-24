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Halkbank 3 - 0 Arhavi Voleybol
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HALKBANK 3 - 0 ARHAVİ VOLEYBOL

Halkbank 3 - 0 Arhavi Voleybol

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8'inci haftasında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Halkbank -Arhavi Voleybol karşılaşmasında gülen taraf Başkent ekibi oldu.

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 İlk set başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Seti 25 - 22 Halkbank kazandı. İkinci sette ise Halkbank kontrolü eline aldı ve setten 25 -11 galip ayrıldı. Son sette etkili oyununu sürdüren Halkbank, seti 25 -20, maçı da 3 - 0 kazanmasını bildi.

 Mavi-Beyazlılar bu sonuçla 8. maçında 4.galibiyetini alarak puanını 13 yaptı.
Maç boyunca rakibine üstünlük sağlayan, özellikle bloklarda fark yaratan başkentlilerde maçın en skoreri 19 sayı ile oynayan Gökhan Gökgöz oldu. Rıfat Kantarcıoğlu da 10 Salı kaydederek çift sayılara ulaşan bir diğer oyuncu olarak istatistiklere geçti.

 Ayrıca Halkbank Spor Kulübü, “Kadına Şiddet” ve “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü de unutmadı. Sahaya “Kadına Şiddet, insanlığa ihanettir” pankartı ile çıkan Halkbank’a daha sonra Arhavi Voleybol takımı oyuncuları da katıldı. Halkbank’ın genç yıldızı Efe Bayram, voleybola seyirci kazandırma konusunda büyük emekler veren Mercan Eğitim Kurumları Sosyal Bilgiler Öğretmeni Meryem Çelik’e çiçek takdim ederek öğretmenler gününü kutladı.

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