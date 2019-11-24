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Alanyaspor - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALANYASPOR - GÖZTEPE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Alanyaspor - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Alanyaspor - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak Alanyaspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. Haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı VOLKAN BAYARSLAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papıss Demba Cısse, Anastasıos Bakasetas, Wanderson De Souza Carneıro, Kaan Kanak, Emmanouıl Sıopıs, Jose Marafona, Djalma Campos, Georgıos Tzavellas, Steven Roy Caulker

Teknik Direktör:

Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Jose Marcıo Da Costa, Serdar Gürler, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Lamine Gassama, Wallace Reıs Sılva, Cameron Zıshan Rana Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu

Teknik Direktör:

Hakem: VOLKAN BAYARSLAN, BAHTİYAR BİRİNCİ, YUSUF BOZDOĞAN, ŞEREF TAŞTAN

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