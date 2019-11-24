Alanyaspor - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Alanyaspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. Haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı VOLKAN BAYARSLAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bahçeşehir Okulları Stadyumu
Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papıss Demba Cısse, Anastasıos Bakasetas, Wanderson De Souza Carneıro, Kaan Kanak, Emmanouıl Sıopıs, Jose Marafona, Djalma Campos, Georgıos Tzavellas, Steven Roy Caulker
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Jose Marcıo Da Costa, Serdar Gürler, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Lamine Gassama, Wallace Reıs Sılva, Cameron Zıshan Rana Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: VOLKAN BAYARSLAN, BAHTİYAR BİRİNCİ, YUSUF BOZDOĞAN, ŞEREF TAŞTAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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