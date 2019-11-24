İşte Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALPER ULUSOY yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Kasımpaşa: Loret Sadıku, Bangaly Fode Koıta, Harıs Hajradınovıc, Rıcardo Quaresma, Mustafa Pektemek, Abdul Rahman Khalılı, Olıvıer Veıgneau, Aytaç Kara, Olıveıra Fernandes, Strahıl Venkov Popov, Fatih Öztürk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Zargo Toure, Flavıo Da Sılva Ramos, Halil İbrahim Pehlivan, Nıcolas Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Fabrıcıo De Jesus, Stephane Sessegnon, Nadir Çiftçi, Sorin Bogdan Stancu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALPER ULUSOY, VOLKAN AHMET NARİNÇ, İBRAHİM BOZBEY, HASAN AVCI
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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