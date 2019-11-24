Menemenspor - Balıkesirspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 12. haftasında Menemenspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Menemen İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SUAT ARSLANBOĞA yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Menemen İlçe Stadı
Menemenspor: Gentıan Selmanı, Jasmın Trtovac, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Mehmet Boztepe, Murat Erdemir, Ali Keten, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak
Teknik Direktör:
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Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil, Okan Alkan, Mahatma Osumanu Otoo, Rahmi Anıl Başaran, Serdar Güncü, Nermın Hodzıc, Tomıslav Glumac, İbrahim Halil Çolak
Teknik Direktör:
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Hakem: SUAT ARSLANBOĞA, GÖKHAN MEMİŞOĞLU, KEMAL ELMAS, DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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