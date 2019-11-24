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Menemenspor - Balıkesirspor maç kadroları belli oldu...
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MENEMENSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Menemenspor - Balıkesirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 12. haftasında Menemenspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Menemenspor - Balıkesirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 12. haftasında Menemenspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Menemen İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SUAT ARSLANBOĞA yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Menemen İlçe Stadı

Menemenspor: Gentıan Selmanı, Jasmın Trtovac, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Mehmet Boztepe, Murat Erdemir, Ali Keten, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak

Teknik Direktör:

Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil, Okan Alkan, Mahatma Osumanu Otoo, Rahmi Anıl Başaran, Serdar Güncü, Nermın Hodzıc, Tomıslav Glumac, İbrahim Halil Çolak

Teknik Direktör:

Hakem: SUAT ARSLANBOĞA, GÖKHAN MEMİŞOĞLU, KEMAL ELMAS, DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ

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