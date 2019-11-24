Osmanlıspor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 12. haftasında Osmanlıspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Osmanlı Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem MURAT ERDOĞAN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Osmanlı Stadı
Osmanlıspor: Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Ognjen Todorovıc, Jovan Blagojevıc, Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Rıdvan Çankaya, Ahmet Eyüp Türkaslan
Teknik Direktör:
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Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Semih Güler, Hamıdou Traore, Mustapha Carayol, Vedat Bora, Emre Nefiz, Sinan Kurt, Berk Yıldız, Samed Ali Kaya, Joher Khadım Rassoul
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MURAT ERDOĞAN, KEMAL MAVİ, ALİ CAN ALP, SÜLEYMAN SOYUTÜRK
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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