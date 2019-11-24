﻿
Osmanlıspor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Osmanlıspor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 12. haftasında Osmanlıspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

223 Okunma

Osmanlıspor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 12. haftasında Osmanlıspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Osmanlı Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem MURAT ERDOĞAN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Osmanlı Stadı

Osmanlıspor: Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Ognjen Todorovıc, Jovan Blagojevıc, Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Rıdvan Çankaya, Ahmet Eyüp Türkaslan

Teknik Direktör:

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Semih Güler, Hamıdou Traore, Mustapha Carayol, Vedat Bora, Emre Nefiz, Sinan Kurt, Berk Yıldız, Samed Ali Kaya, Joher Khadım Rassoul

Teknik Direktör:

Hakem: MURAT ERDOĞAN, KEMAL MAVİ, ALİ CAN ALP, SÜLEYMAN SOYUTÜRK

﻿

Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
Osmanlıspor vites yükseltti
Osmanlıspor, U19 takımıyla maç yaptı
Osmanlıspor kapılarını Klasspor Tv'ye açtı
Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
Kimler sakat, kimler kart cezalısı?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿