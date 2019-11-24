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Keçiörengücü eli boş döndü
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KEÇİÖRENGÜCÜ ELİ BOŞ DÖNDÜ

Keçiörengücü eli boş döndü

Başkent temsilcisi Keçiörengücü, Bursa'dan eli boş döndü.

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Bursaspor 1-0 Keçiörengücü 

TFF 1’inci Lig’in 12’nci haftasında Bursaspor, taraftarı önünde ağırladığı Keçiörengücü’nü 41’inci dakikada Onur Atasayar’ın kaydettiği golle 1-0 yendi. Bu sonucun ardından puanını 20’ye çıkaran Bursa temsilcisi, haftaya bir puan gerisinde girdiği rakibinin de önüne geçerek üst sıralar için avantaj sağladı.
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