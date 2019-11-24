Kayserispor - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:00'da başlayacak Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı HALİS ÖZKAHYA yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Sılvıu Lung, Umut Bulut, Sheyı Emmanuel Adebayor, Aymen Abdennour, Jean Poulaın, Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique, Mıguel Lopes, Brıce Dja Djedje, Karahan Yasir Subaşı, Şamil Çinaz
Teknik Direktör:
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Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Ondele Appındangoye, Andrade Dos Santos, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Fatih Aksoy, Mamadou Samassa, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Augusto Ferreıra, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HALİS ÖZKAHYA, ALİ SAYGIN ÖGEL, SAMET ÇAVUŞ, BİLAL KÖSEOĞLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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