﻿
Kayserispor - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

KAYSERİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kayserispor - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

129 Okunma

Kayserispor - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:00'da başlayacak Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı HALİS ÖZKAHYA yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Sılvıu Lung, Umut Bulut, Sheyı Emmanuel Adebayor, Aymen Abdennour, Jean Poulaın, Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique, Mıguel Lopes, Brıce Dja Djedje, Karahan Yasir Subaşı, Şamil Çinaz

Teknik Direktör:

Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Ondele Appındangoye, Andrade Dos Santos, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Fatih Aksoy, Mamadou Samassa, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Augusto Ferreıra, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör:

Hakem: HALİS ÖZKAHYA, ALİ SAYGIN ÖGEL, SAMET ÇAVUŞ, BİLAL KÖSEOĞLU

﻿

Emre Demir, Süper Lig tarihine geçti
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor maç kadroları belli oldu...
İşte Gençlerbirliği - Kayserispor maçında ilk 11'ler
Bilet fiyatlarında indirime gidildi
1
Gençlerbirliği'nden ilginç istatistik
Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿