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Hatayspor - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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HATAYSPOR - İSTANBULSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Hatayspor - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 12. haftasında Hatayspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Hatayspor - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:00'da başlayacak Hatayspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 12. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı KUTLUHAN BİLGİÇ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antakya Atatürk Stadı

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör:

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Ali Dere, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Seyedallahyar Sayyadmaneshshıadeh, Patrıck Etoga Atchom, Muhsin Yıldırım, Papa Alıoune Dıouf, Tuncer Duhan Aksu

Teknik Direktör:

Hakem: KUTLUHAN BİLGİÇ, HÜSNÜ EMRE ÇELİMLİ, GÖKMEN BALTACI, SELİM ÖZEN

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