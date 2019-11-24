Hatayspor - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:00'da başlayacak Hatayspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 12. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı KUTLUHAN BİLGİÇ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hatayspor: Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
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İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Ali Dere, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Seyedallahyar Sayyadmaneshshıadeh, Patrıck Etoga Atchom, Muhsin Yıldırım, Papa Alıoune Dıouf, Tuncer Duhan Aksu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: KUTLUHAN BİLGİÇ, HÜSNÜ EMRE ÇELİMLİ, GÖKMEN BALTACI, SELİM ÖZEN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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