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Karacabey Belediyespor - Bayrampaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KARACABEY BELEDİYESPOR - BAYRAMPAŞA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Karacabey Belediyespor - Bayrampaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Karacabey Belediyespor ile Bayrampaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Karacabey Belediyespor - Bayrampaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Karacabey Belediyespor - Bayrampaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 14. Haftasında Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı GÜRCAN HASOVA yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı

Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Hasan Güleryüz, Sergen İlhan, İlyas Yılmazer, Muhammet Fettahoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Said Can Açıkalın, Gökhan Cingirt, Onur Özcan, Rasimcan Değirmenci

Teknik Direktör:

Bayrampaşa: Hüseyin Güngör, Mehmet Sefa Etöz, Halil Uysal, Bünyamin Balat, Hakkı İsmet Şimşek, Mert Somay, Oğuz Çetinkaya, Taner Yıldız, Selim Şahin, Veysel Sapan, Hıfsullah İsmail Erdoğan

Teknik Direktör:

Hakem: GÜRCAN HASOVA, MUHAMMED SAİT EMRE ALAGÖZ, YUSUF SUSUZ, ATAKAN TOPALOĞLU

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