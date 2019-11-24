Karacabey Belediyespor - Bayrampaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Karacabey Belediyespor - Bayrampaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 14. Haftasında Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı GÜRCAN HASOVA yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı
Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Hasan Güleryüz, Sergen İlhan, İlyas Yılmazer, Muhammet Fettahoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Said Can Açıkalın, Gökhan Cingirt, Onur Özcan, Rasimcan Değirmenci
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Bayrampaşa: Hüseyin Güngör, Mehmet Sefa Etöz, Halil Uysal, Bünyamin Balat, Hakkı İsmet Şimşek, Mert Somay, Oğuz Çetinkaya, Taner Yıldız, Selim Şahin, Veysel Sapan, Hıfsullah İsmail Erdoğan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: GÜRCAN HASOVA, MUHAMMED SAİT EMRE ALAGÖZ, YUSUF SUSUZ, ATAKAN TOPALOĞLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.