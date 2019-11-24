İşte Nevşehir Belediyespor - Altındağ Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Nevşehir Belediyespor - Altındağ Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 14. Haftasında Nevşehir Gazi Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı YUNUS DURSUN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Nevşehir Gazi Stadı
Nevşehir Belediyespor: İlker Günaslan, Muhammed Ali Kurt, Emre Gemici, Ozan Kılıçoğlu, Emre Fırtına, Muhammed Emin Balcılar, Onur Ural, Alper Yener, Onur Behiç Özalgan, Oktay Gümüş, Okan Duran
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Altındağ Belediyespor: Hüseyin İriç, Muzaffer Doğan, Uğur Uğur, Barış Bozdilki, A.Buğrahan Tuncay, Yalçın Eycan Kaya, Hasan Akdemir, Emrah Çalışlar, Semih Oğuz, Ali Han Aydın, Furkan Taş
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YUNUS DURSUN, NURETTİN ÇİÇEK, MEHMET MİTHAT LEVENT, MURAT ERCAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.