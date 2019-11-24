﻿
İşte Nevşehir Belediyespor - Altındağ Belediyespor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE NEVŞEHİR BELEDİYESPOR - ALTINDAĞ BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Nevşehir Belediyespor - Altındağ Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Nevşehir Belediyespor ile Altındağ Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

126 Okunma

İşte Nevşehir Belediyespor - Altındağ Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Nevşehir Belediyespor - Altındağ Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 14. Haftasında Nevşehir Gazi Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı YUNUS DURSUN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Nevşehir Gazi Stadı

Nevşehir Belediyespor: İlker Günaslan, Muhammed Ali Kurt, Emre Gemici, Ozan Kılıçoğlu, Emre Fırtına, Muhammed Emin Balcılar, Onur Ural, Alper Yener, Onur Behiç Özalgan, Oktay Gümüş, Okan Duran

Teknik Direktör:

Altındağ Belediyespor: Hüseyin İriç, Muzaffer Doğan, Uğur Uğur, Barış Bozdilki, A.Buğrahan Tuncay, Yalçın Eycan Kaya, Hasan Akdemir, Emrah Çalışlar, Semih Oğuz, Ali Han Aydın, Furkan Taş

Teknik Direktör:

Hakem: YUNUS DURSUN, NURETTİN ÇİÇEK, MEHMET MİTHAT LEVENT, MURAT ERCAN

﻿

ETİKETLER
Keçiörengücü eli boş döndü
Bak SK - Sancaktepe Futbol Kulübü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Yeni Orduspor - Çankaya FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Gümüşhanespor - Hacettepe Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Cebrail'den maç sonu açıklamalar
Ante'nin yokluğu gole sebep oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿