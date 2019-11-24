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İşte Halide Edip Adıvarspor - 1954 Kelkit Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE HALİDE EDİP ADIVARSPOR - 1954 KELKİT BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Halide Edip Adıvarspor - 1954 Kelkit Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile 1954 Kelkit Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Halide Edip Adıvarspor - 1954 Kelkit Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - 1954 Kelkit Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 14. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖMER FARUK TURTAY yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Halide Edip Adıvarspor: Fatih Cin, Hakan Akbaş, Necati Yakuplar, Muhammed Raşit Şahingöz, Tugay Keleş, Batuhan Kayıkcı, Mustafa Kara, Furkan Mehmet Tuncer, Erdem Aydın, Uğur Işıkal, Evren Özyiğit

Teknik Direktör:

1954 Kelkit Belediyespor: Hüseyin Teker, Alparslan Fidan, Hamza İpekci, Ensar Kemaloğlu, Tufan Deniz Gelen, Erkan Bükülmez, Adem Sağlam, Adem Kaba, Halil İbrahim Keleş, Tayfun Keskinoğlu, Onur Bilgin

Teknik Direktör:

Hakem: ÖMER FARUK TURTAY, BUĞUR HAN GÜLER, CİHAD BUYURGAN, AHMET RESULOĞLU

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