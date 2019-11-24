İşte Halide Edip Adıvarspor - 1954 Kelkit Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - 1954 Kelkit Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 14. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖMER FARUK TURTAY yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Halide Edip Adıvarspor: Fatih Cin, Hakan Akbaş, Necati Yakuplar, Muhammed Raşit Şahingöz, Tugay Keleş, Batuhan Kayıkcı, Mustafa Kara, Furkan Mehmet Tuncer, Erdem Aydın, Uğur Işıkal, Evren Özyiğit
Teknik Direktör:
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1954 Kelkit Belediyespor: Hüseyin Teker, Alparslan Fidan, Hamza İpekci, Ensar Kemaloğlu, Tufan Deniz Gelen, Erkan Bükülmez, Adem Sağlam, Adem Kaba, Halil İbrahim Keleş, Tayfun Keskinoğlu, Onur Bilgin
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÖMER FARUK TURTAY, BUĞUR HAN GÜLER, CİHAD BUYURGAN, AHMET RESULOĞLU
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