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Osmaniyespor FK - Somaspor maç kadroları belli oldu...
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OSMANİYESPOR FK - SOMASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Osmaniyespor FK - Somaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Osmaniyespor FK ile Somaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Osmaniyespor FK - Somaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Osmaniyespor FK ile Somaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da 7 Ocak Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem AYKUT SERGİN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 7 Ocak Stadı

Osmaniyespor FK: Alp Arda, Ahmet Baykal, Ekrem Sütçü, Metehan Mimaroğlu, Hamit Bayraktar, Deniz Karadeniz, Cuma Oktay Bakmaz, Cihad Ateş, Taşkın Kartal, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Onur Kızıltaş

Teknik Direktör:

Somaspor: Melih Şencan, Muammer Atalay, Onur Ulaş, Ali Akkuş, Çağlayan Gülügen, Yusuf Can Abay, Üzeyir Ergün, Oğuzhan Nemli, Hayri Mert Yomralıoğlu, Mehmet Uysal, Ömer Kavurkacı

Teknik Direktör:

Hakem: AYKUT SERGİN, EMRAH AKKAYA, GÖKTUĞ HAZAR EREL, SEYFETTİN ALPER YILMAZ

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