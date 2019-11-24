Osmaniyespor FK - Somaspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Osmaniyespor FK ile Somaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da 7 Ocak Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem AYKUT SERGİN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 7 Ocak Stadı
Osmaniyespor FK: Alp Arda, Ahmet Baykal, Ekrem Sütçü, Metehan Mimaroğlu, Hamit Bayraktar, Deniz Karadeniz, Cuma Oktay Bakmaz, Cihad Ateş, Taşkın Kartal, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Onur Kızıltaş
Teknik Direktör:
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Somaspor: Melih Şencan, Muammer Atalay, Onur Ulaş, Ali Akkuş, Çağlayan Gülügen, Yusuf Can Abay, Üzeyir Ergün, Oğuzhan Nemli, Hayri Mert Yomralıoğlu, Mehmet Uysal, Ömer Kavurkacı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: AYKUT SERGİN, EMRAH AKKAYA, GÖKTUĞ HAZAR EREL, SEYFETTİN ALPER YILMAZ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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