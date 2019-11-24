İşte Gölcükspor - Muğlaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Gölcükspor - Muğlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 14. Haftasında Gölcük Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı YUSUF AYDIN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Gölcük Şehir
Gölcükspor: Erdem Korkmaz Güner, Furkan Özyapı, Barış Kazer, Yücel Candemir, Emre Yüksektepe, Kadir Turhan, Akın Karaaslan, İsmail Yüksek, Selim Dedekoç, İlyas Türengül, Oktay Pop
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Mustafa Acar, Savaş Yorulmaz, Mehmet Akif Şerifoğlu, Ramazan Özkabak, Güray Fırat, Rıdvan Çelik, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Muhammed Emel, Sami Can Özkan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YUSUF AYDIN, SUAT FİDAN, AHMET BİNGÖL, SERCAN KARACA
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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