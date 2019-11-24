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İşte Gölcükspor - Muğlaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GÖLCÜKSPOR - MUĞLASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gölcükspor - Muğlaspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Gölcükspor ile Muğlaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gölcükspor - Muğlaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Gölcükspor - Muğlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 14. Haftasında Gölcük Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı YUSUF AYDIN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Gölcük Şehir

Gölcükspor: Erdem Korkmaz Güner, Furkan Özyapı, Barış Kazer, Yücel Candemir, Emre Yüksektepe, Kadir Turhan, Akın Karaaslan, İsmail Yüksek, Selim Dedekoç, İlyas Türengül, Oktay Pop

Teknik Direktör:

Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Mustafa Acar, Savaş Yorulmaz, Mehmet Akif Şerifoğlu, Ramazan Özkabak, Güray Fırat, Rıdvan Çelik, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Muhammed Emel, Sami Can Özkan

Teknik Direktör:

Hakem: YUSUF AYDIN, SUAT FİDAN, AHMET BİNGÖL, SERCAN KARACA

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