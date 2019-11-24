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Tokatspor - Şile Yıldızspor maç kadroları belli oldu...
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TOKATSPOR - ŞİLE YILDIZSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Tokatspor - Şile Yıldızspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 14. haftasında Tokatspor ile Şile Yıldızspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Tokatspor - Şile Yıldızspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 14. haftasında Tokatspor ile Şile Yıldızspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Gaziosmanpaşa Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALPER AKARSU yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Gaziosmanpaşa Stadı

Tokatspor: Mikail Keskin, Berkcan Aytaç, Emrah Taysı, Abdulbaki Şahin, Serhat Kaymak, Hüseyin Sapsağlam, Tahir Mert Uzunsakal, Sabrican Nazlı, Ahmet Arı, Ramazan Karaca, Teyfik Hüsame Erdoğan

Teknik Direktör:

Şile Yıldızspor: Alptekin Teytey, Aykut Taşkınfurat, Kerem Az, Şamil Başaran, Tahsin Hacımustafaoğlu, Emin Aladağ, Mürsel Civelek, Furkan Külekci, Aytürk Halil Hocaoğlu, Oğuzhan Köseoğlu, Semih Ergül

Teknik Direktör:

Hakem: ALPER AKARSU, MUHAMMET OĞUZHAN ÖZTAŞ, SİNAN GÜNAYDIN, GAMZE DURMUŞ

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