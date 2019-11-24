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İşte Sultanbeyli Bel. - Erzin Spor maçında ilk 11'ler
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İŞTE SULTANBEYLİ BEL. - ERZİN SPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sultanbeyli Bel. - Erzin Spor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 14. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Erzin Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Sultanbeyli Bel. - Erzin Spor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Sultanbeyli Bel. - Erzin Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 14. Haftasında Şile Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞEVKET TEKER yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şile Stadı

Sultanbeyli Bel.: Bilal Özhan, Uğur Adem Gezer, Fatih Taşdelen, Bülent Kocabey, Recep Soner Cihan, Arda Hilmi Şengül, Mustafa Güngör, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Muhammet Enes Erdem

Teknik Direktör:

Erzin Spor: Emrah Günaydın, Onur Yılmaz, Emre Baysal, Nureddin Ersoy, Taylan Özgün, Ali Sinan Gayla, Önder Selimoğlu, Berkant Taşkıran, Kaan Aşnaz, Y.Memişoğullarından, Ender Gör

Teknik Direktör:

Hakem: ŞEVKET TEKER, AHMET OĞUZ YILMAZ, FATİH DEVECİ, RAHMİ FATİH ANT

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