İşte Sultanbeyli Bel. - Erzin Spor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Sultanbeyli Bel. - Erzin Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 14. Haftasında Şile Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞEVKET TEKER yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şile Stadı
Sultanbeyli Bel.: Bilal Özhan, Uğur Adem Gezer, Fatih Taşdelen, Bülent Kocabey, Recep Soner Cihan, Arda Hilmi Şengül, Mustafa Güngör, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Muhammet Enes Erdem
Teknik Direktör:
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Erzin Spor: Emrah Günaydın, Onur Yılmaz, Emre Baysal, Nureddin Ersoy, Taylan Özgün, Ali Sinan Gayla, Önder Selimoğlu, Berkant Taşkıran, Kaan Aşnaz, Y.Memişoğullarından, Ender Gör
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ŞEVKET TEKER, AHMET OĞUZ YILMAZ, FATİH DEVECİ, RAHMİ FATİH ANT
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