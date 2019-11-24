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İşte Çatalca Spor - Düzcespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇATALCA SPOR - DÜZCESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çatalca Spor - Düzcespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 14. haftasında Çatalca Spor ile Düzcespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çatalca Spor - Düzcespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Çatalca Spor - Düzcespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 14. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖZGÜR REHA ALICI yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ziya Altınoğlu Stadı

Çatalca Spor: Kadir Kahvecioğlu, Furkan Sakı, Bora Yelken, İsmail Sevindi, Önder Akdağ, Ufuk Özcan, Mehmet Mert Özkaptan, Hakan Yüce, Fırat Sezer, Ömer Faruk Acı, Gökhan Günel

Teknik Direktör:

Düzcespor: Doğancan Kılıç, Ebu Sıddık Çelik, Mert Kürkçü, Kadir Yılmaz Çelik, Ali Göçmen, Burak Koçer, Güney Polat, Ahmet Maran, Yücel Yıldırım, Fırat Hekimoğlu, Orhan Erdoğan

Teknik Direktör:

Hakem: ÖZGÜR REHA ALICI, MEHMET KİRİŞÇİOĞLU, FERHAT ÇALAR, HASAN RIZA AKOL

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