İşte Çatalca Spor - Düzcespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Çatalca Spor - Düzcespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 14. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖZGÜR REHA ALICI yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ziya Altınoğlu Stadı
Çatalca Spor: Kadir Kahvecioğlu, Furkan Sakı, Bora Yelken, İsmail Sevindi, Önder Akdağ, Ufuk Özcan, Mehmet Mert Özkaptan, Hakan Yüce, Fırat Sezer, Ömer Faruk Acı, Gökhan Günel
Teknik Direktör:
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Düzcespor: Doğancan Kılıç, Ebu Sıddık Çelik, Mert Kürkçü, Kadir Yılmaz Çelik, Ali Göçmen, Burak Koçer, Güney Polat, Ahmet Maran, Yücel Yıldırım, Fırat Hekimoğlu, Orhan Erdoğan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÖZGÜR REHA ALICI, MEHMET KİRİŞÇİOĞLU, FERHAT ÇALAR, HASAN RIZA AKOL
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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