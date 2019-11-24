İşte Kızılcabölükspor - 68 Aksaray Belediye Spor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Kızılcabölükspor - 68 Aksaray Belediye Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 14. Haftasında Kızılcabölük Semt Sahası Stadyumunda oynanacak müsabakayı AYTAÇ GEÇGEL yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kızılcabölük Semt Sahası
Kızılcabölükspor: Selçuk Çalışır, Ertuğrul Yıldırım, Ali Helvacı, Melih Vardar, Hasan Emiroğlu, Hasan Can Yalçıntekin, Alper Hamdi Bayraktar, Mehmet Eray Karadağ, Taygun Vurgun, Bahadır Kaya, Ümit Hatipoğlu
Teknik Direktör:
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68 Aksaray Belediye Spor: Barış Başkan, Fuat Yaman, Ömer Çiçek, Berkay Can, Hakan Akman, Enes Soy, İlyas Ekiz, Emre Karadağ, Serkan Gürses, Vehbi Furkan Yıldırım, Yusuf Avcılar
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: AYTAÇ GEÇGEL, BERKAY SALMAN, BATUHAN BIYIKLI, BEDİRHAN YİĞİTBAŞ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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