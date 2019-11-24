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İşte Kızılcabölükspor - 68 Aksaray Belediye Spor maçında ilk 11'ler
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İŞTE KIZILCABÖLÜKSPOR - 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kızılcabölükspor - 68 Aksaray Belediye Spor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 14. haftasında Kızılcabölükspor ile 68 Aksaray Belediye Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kızılcabölükspor - 68 Aksaray Belediye Spor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Kızılcabölükspor - 68 Aksaray Belediye Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 14. Haftasında Kızılcabölük Semt Sahası Stadyumunda oynanacak müsabakayı AYTAÇ GEÇGEL yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kızılcabölük Semt Sahası

Kızılcabölükspor: Selçuk Çalışır, Ertuğrul Yıldırım, Ali Helvacı, Melih Vardar, Hasan Emiroğlu, Hasan Can Yalçıntekin, Alper Hamdi Bayraktar, Mehmet Eray Karadağ, Taygun Vurgun, Bahadır Kaya, Ümit Hatipoğlu

Teknik Direktör:

68 Aksaray Belediye Spor: Barış Başkan, Fuat Yaman, Ömer Çiçek, Berkay Can, Hakan Akman, Enes Soy, İlyas Ekiz, Emre Karadağ, Serkan Gürses, Vehbi Furkan Yıldırım, Yusuf Avcılar

Teknik Direktör:

Hakem: AYTAÇ GEÇGEL, BERKAY SALMAN, BATUHAN BIYIKLI, BEDİRHAN YİĞİTBAŞ

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