Serik Belediyespor - Cİ Group Buca maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 14. haftasında Serik Belediyespor ile Cİ Group Buca arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Serik İsmail Oğan Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem CELAL BAYRAKLI yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Serik İsmail Oğan
Serik Belediyespor: Taner Kahriman, Erdal Pekdemir, Alican Tez, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Burçin Yüksel, Ahmet Özden, Erdi Taşkent, Atakan Cangöz, Abdulsamet Burak, Güven Güneri
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Cİ Group Buca: Benjamin Fuchs, Doğan Çamlı, Mustafa Şen, Osman Işıklı, Gökhan Erdöl, Ceyhun Demircan, Cuma Menize, Gökhan Köseoğlu, Enes Alıç, Bertuğ Başdemir, İsa Güler
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: CELAL BAYRAKLI, ÖZCAN GENEL, TOLGA DEDE, ZEYNEL ATASOY
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.