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Serik Belediyespor - Cİ Group Buca maç kadroları belli oldu...
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SERİK BELEDİYESPOR - Cİ GROUP BUCA MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Serik Belediyespor - Cİ Group Buca maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 14. haftasında Serik Belediyespor ile Cİ Group Buca arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Serik Belediyespor - Cİ Group Buca maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 14. haftasında Serik Belediyespor ile Cİ Group Buca arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Serik İsmail Oğan Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem CELAL BAYRAKLI yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Serik İsmail Oğan

Serik Belediyespor: Taner Kahriman, Erdal Pekdemir, Alican Tez, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Burçin Yüksel, Ahmet Özden, Erdi Taşkent, Atakan Cangöz, Abdulsamet Burak, Güven Güneri

Teknik Direktör:

Cİ Group Buca: Benjamin Fuchs, Doğan Çamlı, Mustafa Şen, Osman Işıklı, Gökhan Erdöl, Ceyhun Demircan, Cuma Menize, Gökhan Köseoğlu, Enes Alıç, Bertuğ Başdemir, İsa Güler

Teknik Direktör:

Hakem: CELAL BAYRAKLI, ÖZCAN GENEL, TOLGA DEDE, ZEYNEL ATASOY

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